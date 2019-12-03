Ибрагимович определился с новым клубом

Златан Ибрагимович уже два сезона играл за "Милан". Фото: рейтер

Форвард Златан Ибрагимович продолжит карьеру в итальянской Сергей А.

Звездный швед согласовал личный контракт с "Миланом", утверждает английское издание "Telegraph".

Ибрагимович отказался от всех альтернативных вариантов, среди которых были и предложения английских клубов. Ожидается, что соглашение 38-летнего нападающего с "Миланом" будет рассчитано до конца текущего сезона, а ее возможное продолжение будет зависеть от результатов команды и игрока. Руководство "россонери" надеется, что приход ветерана поможет вернуть ведущие позиции в Серии А, пишет "Футбол 24"

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Златан Ибрагимович с марта 2018 защищал цвета "Лос-Анджелес" Гэлакси, однако так и не смог завоевать титул чемпиона MLS с калифорнийским клубом. В сезонах 2010 -2012 швед уже выступал за "Милан"