Хозяева "Манчестер Юнайдет" приняли решение об увольнении Сульшера

Сульшер попрощается с командой. Фото: Reuters

По итогам состоявшегося экстренного заседания правления английского "Манчестер Юнайтед" было принято решение о расставании с главным тренером 48-летним норвежским специалистом Уле-Гуннаром Сульшером. Об этом информирует The Times.

Семья Глейзеров созвала экстренное собрание совета директоров в режиме видеоконференции во время второй половины матча, и в рамках переговоров, которые начались вчера около 19:00 по местному времени, управляющему директору клуба было поручено провести переговоры с Сульшером о расторжении контракта.

Считается, что выплата выходного пособия для тренера обойдётся "Юнайтед" примерно € 9 млн, чтобы досрочно прекратить его 3-летний контракт, который норвежец подписал в августе. Однако предполагается, что возможно стороны договорятся лишь о выплате компенсации в виде заработной платы за один сезон.

Отмечается, что официальным лицам клуба также было приказано ускорить попытки убедить экс-тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана возглавить команду.

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Накануне, 20 ноября, "Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл "Уотфорду" (1:4). За "шершней" забили Кинг, Сарр, Педро и Деннис. За манчестерский клуб отличился ван де Бек.