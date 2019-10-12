"Хотим быть первыми" – тренер Португалии

Сантуш называет три предстоящих сборной матча – финалами

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мыслями после победы в матче отборочного раунда Евро-2020 против Люксембурга (3:0).

Сообщает ua-football.com

"В первые 25 минут встречи мы действовали очень хорошо, были очень динамичны и создавали голевые моменты. Потом мы потеряли глубину, и Люксембург стал чувствовать себя комфортнее, хоть и не создавал опасности у наших ворот.

После перерыва мы снова заиграли в свой футбол. Думаю, мы уверенно контролировали ход этой встречи, но после второго мяча игроки начали думать о следующем матче.

Мы уже думаем о важнейшем поединке с Украиной. Для нас последние три матча будут финалами, ведь мы хотим финишировать первыми", - сказал Сантуш.

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После 5 матчей Португалия с тремя победами и двумя ничьими идет второй в нашей группе "В", уступая Украине 5 зачетными баллами.