"Хорошо, что судья попался справедливый" – Петраков

Украина еще никогда не играла в финале Кубка мира

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу над Италией (1:0) в полуфинале чемпиона мира U-20.

"Я очень счастлив, что мы победили, анализ будет позже. Доволен ребятами – это их победа. Об этом пишет "Трибуна"

"Булецу я знаю пять лет. Прекрасный парень во всех смыслах, отличный футболист растет. Он молодец, забил решающий мяч, но выделять кого-то одного я не стану. Буду акцентировать внимание на всей команде, которая заслужила эту победу.

Эпизода с отмененным голом итальянцев я не видел. Но капитан команды Валерий Бондарь сказал, что противник ударил его пол лицу. Хорошо, что есть справедливость, и судья принял логичное, правильное решение.

Я уже думал, что мы не выстоим в дополнительное время, ведь играли вдесятером замен не было. Но, как говорится, Бог нам помог", – сказал Петраков.

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Соперником Украины по финалу стала Южная Корея. Финал состоится в Лодзи в воскресенье, 15 июня. Начало – в 19-00.