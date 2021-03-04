Холанд назвал клубы, в которые хочет перейти

Эрлинг Холанд проводит 2-й сезон в Бундеслиге. Фото: REUTERS

Форвард "Боруссии" Дортмунд и сборной Норвегии Эрлинг Холанд хочет играть за "Реал" или "Манчестер Сити".

Оба клуба заинтересованы в приобретении норвежца, сообщает Bild.

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"Реал" ищет долгосрочную замену Кариму Бензема, а "Манчестер Сити" - Серхио Агуэро. Вариант с "горожанами" привлекает Холанда тем, что в "Манчестер Сити" играл его отец.

Футболист сборной Норвегии не планирует переходить в "Челси" или "Баварию", хотя оба клуба заинтересованы в услугах форварда.

Эрлинг Холанд выступает за "Боруссию" с начала 2020 года. До этого играл за австрийский "Зальцбург". В составе немецкого клуба нападающий провел 37 матчей, в которых забил 32 мяча. "Боруссия" находится на 5-м месте, отставая от лидера "Боруссии" Дортмунд на 14 очков. Следующую игру дортмундцы проведут против "Баварии".