Абрамович готов выложить космическую сумму за Холанда

Эрлинг Холанд проводит 2-й сезон в Бундеслиге. Фото: REUTERS

Лондонский "Челси" заинтересован в услугах форварда сборной Норвегии и "Боруссии" Дортмунд 20-летнего Эрлинга Холланда.

Владелец английского клуба Роман Абрамович готов выложить за норвежца более €100 млн , сообщает Daily Mail.

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"Челси" хочет улучшить свои результаты благодаря приглашению качественных игроков. Холланд должно помочь команде быть конкурентной в Лиге чемпионов и бороться за победу в АПЛ.

"Аристократы" будет не просто выиграть конкуренцию за игрока, потому что в услугах норвежца заинтересованы также "МЮ" и "Реал".

В текущем сезоне "Челси" занимает 4-е место в АПЛ. В Лиге чемпионов команда Томаса Тухеля выиграла 1-й матч 1/8 в мадридского "Атлетико". Следующую игру "Челси" проведет 28 февраля против "МЮ".