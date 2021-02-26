Абрамович готов выложить космическую сумму за Холанда

 
Ексклюзивы
1/5
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 531
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 630
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1836
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 450
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1899
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 3006
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 891
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 3006
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 594
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1539
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
Сенсации в Германии и волевая победа "Арсенала": результаты матчей 1/16 Лиги Европы
Сенсации в Германии и волевая победа "Арсенала": результаты матчей 1/16 Лиги Европы
Как Мораес принес победу "Шахтеру" над "Маккаби"
Как Мораес принес победу "Шахтеру" над "Маккаби"
Почему Луческу выиграл в Брюгге
Почему Луческу выиграл в Брюгге
"Шахтер" мог проиграть в домашнем матче против "Маккаби"
"Шахтер" мог проиграть в домашнем матче против "Маккаби"
Дубль Месси помог "Барселоне" одержать разгромную победу
Дубль Месси помог "Барселоне" одержать разгромную победу
Интервью
1/5
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Просмотров: 36
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Люткова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Люткова
Просмотров: 252
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 288
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 234
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 630
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 45
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
пятница, 26 февраля 2021 18:52

Абрамович готов выложить космическую сумму за Холанда

  Комментировать
Абрамович готов выложить космическую сумму за Холанда
Эрлинг Холанд проводит 2-й сезон в Бундеслиге. Фото: REUTERS

Лондонский "Челси" заинтересован в услугах форварда сборной Норвегии и "Боруссии" Дортмунд 20-летнего Эрлинга Холланда.

Владелец английского клуба Роман Абрамович готов выложить за норвежца более €100 млн , сообщает Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ливерпуль" потерял своего капитана

"Челси" хочет улучшить свои результаты благодаря приглашению качественных игроков. Холланд должно помочь команде быть конкурентной в Лиге чемпионов и бороться за победу в АПЛ.

"Аристократы" будет не просто выиграть конкуренцию за игрока, потому что в услугах норвежца заинтересованы также "МЮ" и "Реал".

В текущем сезоне "Челси" занимает 4-е место в АПЛ. В Лиге чемпионов команда Томаса Тухеля выиграла 1-й матч 1/8 в мадридского "Атлетико". Следующую игру "Челси" проведет 28 февраля против "МЮ".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Абрамович готов выложить космическую сумму за Холанда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Начали судить писателя

Банк, где держала деньги королева, стал банкротом

Украинцы начали борьбу за Крым - 7 лет оккупации полуострова

Продемонстрировали устройство, которое обнаруживает самолеты на большом расстоянии

Создали первую в мире стеклодувную машину

Расстреляли организатора уничтожения украинцев

Европарламент назвал депортацию чеченцев и ингушей геноцидом

Исламские фанатики впервые попытались взорвать "Всемирный торговый центр"

Виновникам аварии с шестью погибшими дали по 10 лет

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 28944
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 14589
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 11242
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег Просмотров: 7506
&quot;Сейчас нет смысла ехать в Германию&quot;
"Сейчас нет смысла ехать в Германию" Просмотров: 6723
Спорт
Свитолина поделилась милым фото из Киева
Свитолина поделилась милым фото из Киева Просмотров: 108
У тренера "Барселоны" началось кровотечение во время пресс конференции
У тренера "Барселоны" началось кровотечение во время пресс конференции Просмотров: 198
Яремчук подписал новый контракт с "Гентом" - СМИ
Яремчук подписал новый контракт с "Гентом" - СМИ Просмотров: 324
Блохин прокомментировал жеребьевку украинских клубов в Лиге Европы
Блохин прокомментировал жеребьевку украинских клубов в Лиге Европы Просмотров: 1647
20-летний защитник "Динамо" попал в сборную Лиги Европы
20-летний защитник "Динамо" попал в сборную Лиги Европы Просмотров: 171
Больше всего комментируют
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
2
Основатель "Буковеля" обскакивает "слугу" Вирастюка - опрос
2
С Россией договориться нельзя - Кравчук
2
Разумков прокомментировал судебный приговор в отношении Стерненко
2
Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО
Голосов: 400
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть