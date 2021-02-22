Холанд забил гол боковыми ножницами в ворота "Шальке"

Эрлинг Голанд второй сезон выступает за "Боруссию" Дортмунд. Фото: REUTERS

В матче 22 тура чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд разгромила "Шальке в рурском дерби - 4:0.

Дормунд не имел никаких проблем с принципиальным соперником. Преимущество "Боруссии" была на протяжении всей игры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали клуб, который выкупит контракт Холанда

В конце 1-го тайма гости смогли забить дважды. Сначала Джейдон Санчо удачно сыграл в прессинге, а затем пришло время Эрлинга Холанда. Норвежский нападающий ударом боковыми ножницами не оставил шансов вратарю "Шальке".

После перерыв "Боруссия" забила еще дважды и довела счет матча до разгромного. Один из мячей записал на свой счет Холанд.

После 23 туров Бундеслиги лидирует "Бавария", которая имеет в своем активе 49 очков. Ближайший преследователь "Лейпциг" имеет 2 пункта меньше. "Боруссия" "Дортмунд идет только 7-й отставая от лидера на 13 очков." Шальке "замыкает турнирную таблицу с 9 очками.