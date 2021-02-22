Холанд забил гол боковыми ножницами в ворота "Шальке"

 
Ексклюзивы
1/5
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1116
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 558
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1260
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 468
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
2 Просмотров: 5571
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2421
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 972
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 4068
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 1395
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 243
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
Холанд забил гол боковыми ножницами в ворота "Шальке"
Холанд забил гол боковыми ножницами в ворота "Шальке"
Фьюри во второй раз стал королем супертяжелого веса
Фьюри во второй раз стал королем супертяжелого веса
"Барселона" не смогла победить новичка чемпионата Испании
"Барселона" не смогла победить новичка чемпионата Испании
Команда Малиновского и Коваленко поднялась в зону Лиги чемпионов
Команда Малиновского и Коваленко поднялась в зону Лиги чемпионов
"Ман Сити" побеждает 18 матчей подряд
"Ман Сити" побеждает 18 матчей подряд
Интервью
1/5
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1116
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 378
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 504
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1881
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 288
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 1053
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
вторник, 23 февраля 2021 06:11

Холанд забил гол боковыми ножницами в ворота "Шальке"

  Комментировать
Холанд забил гол боковыми ножницами в ворота &quot;Шальке&quot;
Эрлинг Голанд второй сезон выступает за "Боруссию" Дортмунд. Фото: REUTERS

В матче 22 тура чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд разгромила "Шальке в рурском дерби - 4:0.

Дормунд не имел никаких проблем с принципиальным соперником. Преимущество "Боруссии" была на протяжении всей игры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали клуб, который выкупит контракт Холанда

В конце 1-го тайма гости смогли забить дважды. Сначала Джейдон Санчо удачно сыграл в прессинге, а затем пришло время Эрлинга Холанда. Норвежский нападающий ударом боковыми ножницами не оставил шансов вратарю "Шальке".

После перерыв "Боруссия" забила еще дважды и довела счет матча до разгромного. Один из мячей записал на свой счет Холанд.

После 23 туров Бундеслиги лидирует "Бавария", которая имеет в своем активе 49 очков. Ближайший преследователь "Лейпциг" имеет 2 пункта меньше. "Боруссия" "Дортмунд идет только 7-й отставая от лидера на 13 очков." Шальке "замыкает турнирную таблицу с 9 очками.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Холанд забил гол боковыми ножницами в ворота "Шальке"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 Просмотров: 14293
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 9297
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 7947
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
 Просмотров: 7668
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 7218
Спорт
Кто виноват в ошибках вратарей "Динамо"
Кто виноват в ошибках вратарей "Динамо"
 Просмотров: 594
Называл россиян братским народом. Скандального футболиста хотят вызвать в сборную Украины
Называл россиян братским народом. Скандального футболиста хотят вызвать в сборную Украины Просмотров: 1044
Игрок "Динамо" передумал быть украинцем
Игрок "Динамо" передумал быть украинцем Просмотров: 1080
Скандал в футболе разгорается. Подключился уполномоченный по защите украинского языка
Скандал в футболе разгорается. Подключился уполномоченный по защите украинского языка Просмотров: 711
Джокович оставил автограф на животе беременной
Джокович оставил автограф на животе беременной Просмотров: 198
Больше всего комментируют
5
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
2
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
2
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
2
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Голосов: 353
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть