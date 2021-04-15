Холанд хочет зарабатывать больше Роналду

Эрлинг Холанд проводит 2-й сезон в Бундеслиге. Фото: REUTERS

Форвард сборной Норвегии и дортмундской "Боруссии" 20-летний Эрлинг Холанд хочет зарабатывать в своем новом клубе €35 млн в год.

Такие требования ставят переход нападающего в каждой из европейских клубов под сомнение, сообщает Goal.com.

Ранее представители форварда провели переговоры с директором "Реала" Хосе Анхелем Санчесом и президентом "Барселоны" Жоаном Лапортою.

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Больше всего в мировом футболе получает Лионель Месси. Зарплата аргентинца составляет €71 млн в год. Криштиану Роналду получает в "Ювентусе" €31 млн. Холанд зарабатывает в Дортмунде €8.5 млн.

"Боруссия" же не намерена отпускать норвежца, даже если клубу не удастся попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Руководство клуба регулярно общается и с футболистом, и с его агентом Мино Райолою. "Дортмунд" хочет добиться того, чтобы уход Холанда в другой клуб этим летом был невозможен.

Эрлинг Холанд выступает за "Боруссию" с начала 2020 года. До этого играл за "Зальцбург" В этом сезоне форвард забил 21 гол в 23 матчах Бундеслиги.