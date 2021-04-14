"Бавария" стала в очередь за Холандом

Эрлинг Холанд является наиболее желанной покупкой для многих суперклубов. Фото: Reuters

Руководители мюнхенской "Баварии" заинтересованы в приобретении норвежского форварда дортмундской "Боруссии" 20-летнего Эрлинга Холанда, только если он останется в своём нынешнем клубе как минимум до 2022 года, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в 2022 году в контракте Холанда с "Боруссией" начинает действовать пункт о сумме отступных, чем и хочет воспользоваться "Бавария", видя в Холанде потенциальную замену Роберту Левандовскому.

Однако, такие клубы, как мадридский "Реал" и английский "Манчестер Сити", заинтересованы в покупке Холанда уже в этом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, сколько хочет зарабатывать Холанд

Эрлинг перешёл в "Боруссию" из "Ред Булл Зальцбург" в январе 2020 года. Контракт норвежца со "шмелями" рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 110 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 23 матчах немецкой Бундеслиги, забив 21 гол (один — с пенальти) и отдав пять результативных передач.