УЕФА отстранил арбитра, который взял автограф у Холанда

Судья взял автограф ради благотворительности. Фото: скриншот

УЕФА решил наказать румынского арбитра Октавиана Шоврим, который взял автограф у Эрлинга Холанда перед матчем "Манчестер Сити" - "Боруссия Дортмунд".

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти в пух и прах раскритиковал такой инцидент после еврокубкового поединка Sky Sports.

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"Вы отвечаете за свое поведение и поведение членов вашей команды, когда работаете на матчах УЕФА. Если вы хотите, чтобы вас уважали так же как и игроков, зачем просить у них автограф и футболку? Они просят вас об этом? Это просто недопустимо, это вопрос достоинства. Не забывайте о количестве телекамер во время матчей УЕФА - они снимают все ", - заявил Розетти.

Теперь Шоврим будет отстранен до конца сезона от работы на футбольных матчах.

Перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов "МС" - "Боруссия" Дортмунд Октавиан Шоврим взял автограф у форварда гостей Эрлинга Холанда на карточках. Арбитр объяснил, что не брал для себя автограф. Карточки с подписью футболиста будут выставлены на аукцион, деньги от которого пойдут на благотворительность. Игра завершилась победой "Манчестер Сити" -2:1.