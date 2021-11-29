Хочет колоться российской вакциной - Джокович рискует пропустить Australian Open

Новак Джокович занимает первое место в рейтинге мировых теннисистов. Фото: Reuters

Первая ракетка мира 34-летний Новак Джокович рискует пропустить первый "Большой шлем" в следующем сезоне Australian Open.

Сербский теннисист не согласен с правилами вакцинации в Австралии. В штате Виктория, где состоится Australian Open, одобрены только три вакцины - Moderna, AstraZeneca и Pfizer. Неизвестно, сделал ли прививку Джокович.

"Я считаю, что вакцинация - личное дело каждого. Никто не имеет права лезть в чужую жизнь, это прописано в Конституции. Не знаю, расскажет ли он о своем статусе вакцинации, но я думаю, что нет. Я ничего не знаю. И даже если бы знал, ничего бы вам не сказал. Он имеет право делать то, что хочет.

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Было неприятно слышать заявления руководителей австралийских штатов, решившихся указывать девятикратному чемпиону Australian Open. Новак хотел бы поехать, но после шантажа и при таких условиях, пожалуй, не поедет. Я бы не поехал. Но он мой сын и сам все решит.

Российская вакцина не признана? По нашим критериям, только китайскую и российскую вакцины можно считать признанными. 90% мира - сторонники гражданских свобод. Нам нужны российская и китайская вакцины. Признайте их, и мы с удовольствием вакцинируемся", - резюмировал отец первой ракетки мира Срджан Джокович в комментарии b92.net.

Australian Open 2022 состоится 17 - 30 января 2022 года. Турнир в Мельбурне второй год подряд пропустит швейцарец Роджер Федерер. Джокович - действующий чемпион Australian Open. Серб выигрывает турнир наибольшее количество раз - девять.