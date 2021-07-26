Харлан об'яснила вылет с Олимпиады и объявила о паузе в карьере

Ольга Харлан была одной из надежд сборной Украины на медали. Фото: REUTERS

Эмоций не позволили украинской саблистке Ольге Харлан побороться за медали на Олимпиаде.

В Токио Харлан проиграла в первой схватке и покинула Олимпиаду.

"Разочаровала или себя? Да. Чувствую я себя слабой? Да. Должен в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями. Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной.

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Полтора года без соревновательной практики - пожалуй, повлияло на меня. Чтобы чувствовать себя уверенной, мне нужно выигрывать, чувствовать соревнования, адреналин. Этого сильно не хватает. То, что было сегодня, трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Жаль, что сегодня именно этот день.

Сейчас я хочу отдохнуть морально. Хочу пожить без сабли. Хочу просыпаться и не думать, сколько дней осталось до Олимпиады. Устала", - написала Харлан в Instagram.

Ольга Харлан - олимпийская чемпионка в командном сабли Пекина-2008, серебряный призер Олимпиады в Рио-2016 в командной сабли. В индивидуальном первенстве дважды становилась бронзовым призером игр - в Лондоне-2012 и Рио-2016. Сборная Украины на Олимпиаде в Токио имеет в своем активе две бронзовые медали.