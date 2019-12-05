Хацкевича хотят видеть в Беларуси

Александр Хацкевич более два сезона возглавлял "Динамо" Киев. Фото: из открытых источников

Бывшего тренер киевского "Динамо" Александра Хацкевича сватают на его родину.

Белорусский специалист стал одним из претендентов на тренерское кресло "Динамо" Брест

Новоиспеченные чемпионы Беларуси не спешат продлевать контракт с чешским тренером Марселем Личку. Соглашение чеха заключено по схеме 1 + 1, однако ее вторая часть пока не активирована. Если Личка и "Динамо" не найдут компромисс, то брестском клубу придется искать нового тренера. В таком случае главными претендентами на вакантное место станут Александр Хацкевич и Олег Дулуб, который в свое время работал с львовскими "Карпатами" и одесским "Черноморцем", пишет "Футбол 24"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ребров опозорился в Кубке Венгрии

Александр Хацкевич остается без работы с августа этого года, когда его освободили из киевского Динамо за неудовлетворительные результаты.