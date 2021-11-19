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пятница, 19 ноября 2021 14:03

Хацкевич назвал трех игроков "Динамо", которые бы грали у Лобановского

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Хацкевич назвал трех игроков &quot;Динамо&quot;, которые бы грали у Лобановского
Виталий Буялський стал одним из лидеров "Динамо" после прихода Мирчи Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, кто из молодых игроков команды смог бы сыграть у Валерия Лобановского.

Хацкевич считает, что Виталий Миколенко, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский составили бы конкуренцию в команде Лобановского.

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"Миколенко и Шапаренко не только выдержали бы нагрузку, но и составили бы конкуренцию. Коля Шапаренко мог бы играть на позиции восьмерки, шестерки, скрытого плеймейкера. Буяльский тоже. Витя Цыганков? Давайте откровенно. Какие матчи уровня Лиги чемпионов вам приходят в голову, в которых Цыганков приносил результат? Витя хорош в чемпионате, определяет результат. Он был неплох, когда ушел Андрей Ярмоленко. В сентябре, октябре, ноябре 2017 года. Сборы он хорошо прошел, вернулся на свою позицию - на правый фланг. Я ему доверил капитанскую повязку.

Зимние сборы он прошел хорошо. Мы "Олимпиакос" прошли, потом с "Лацио" хорошая у нас игра была. Потом у него какие-то проблемы начались, и на каком-то этапе Витя остановился. Это психологические проблемы? Может быть. Есть матчи чемпионата, еврокубки, поединки сборной. Где-то он, возможно, начал выбирать, к каким матчам он может готовиться. Но это мое мнение. У Вити он может быть другим", - сказал Хацкевич в YouTube "Прямая красная".

Александр Хацкевич тренировал "Динамо" в сезонах 2017/19. За это время команда выиграла два Суперкубка.
В текущем сезоне "Динамо" лидирует в чемпионате вместе с "Шахтером". 19 ноября киевляне сыграют против "Черноморца". Отчет об игре читаемый на нашем сайте.

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