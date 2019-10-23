Хачериди подписал контракт c "Динамо"

Хачериди полгода был без клуба

Официальный сайт клуба "Динамо" Брест проинформировал о подписании контракта с защитником Евгением Хачериди.

Экс-игрок сборной Украины получил контракт на 2 года, а действовать соглашение начнет с 1 января 2020 года. Последним клубом 32-летнего игрока был ПАОК. Сообщает sport.ua

Летом Хачериди покинул Грецию и долгое время находился в поиске новой команды. В "Динамо" Брест выступает форвард Артем Милевский.

Ранее защитник играл за "Волынь" и "Динамо" Киев, а в составе сборной Украины провел 51 матч.

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"Динамо" Брест по итогам 25 туров уверенно лидирует в чемпионате Беларуси.