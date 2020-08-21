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пятница, 21 августа 2020 12:17

Гуллит заявил, что готов возглавить сборную Нидерландов

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Гуллит заявил, что готов возглавить сборную Нидерландов
Рууд Гуллит был выдающимся игроком, но посредственным тренером

Экс-игрок сборной Нидерландов и обладатель "Золотого мяча" 1987 года Руд Гуллит заявил, что готов возглавить национальную команду своей страны, если ему поступит соответствующее предложение.

"Если мне предложат стать тренером сборной Нидерландов, я определённо не откажусь", - сказал Гуллит в интервью beiN Sports.

С 2018 года нидерландскую сборную возглавлял Рональд Куман. Он вывел команду в финальную часть Евро-2020. Однако специалист покинул этот пост, чтобы руководить испанской "Барселоной". Сейчас роль исполняющего обязанности главного тренера сборной Нидерландов исполняет Дуайт Лодевегес, бывший ассистент Кумана.

Сборная Нидерландов является первым соперником сборной Украины на Евро-2021.

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В качестве игрока Руд Гуллит выступал за "Фейеноорд", ПСВ, "Милан", "Сампдорию" и "Челси". В "Челси" он начал свою тренерскую карьеру. Позже руководил "Ньюкаслом", "Фейеноордом" и "Лос-Анджелес Гэлакси", а в 2011 году работал в грозненском "Тереке". В мае 2017-го вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов, став помощником Дика Адвоката.

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