Грозит пять лет тюрьмы. Одноклубник Ярмоленко побил своего кота

Курт Зума не смог закрепиться в Челси. Фото: Reuters

Защитник английского "Вест Хема" 27-летний Курт Зума получит серьезные проблемы из-за плохого обращения с животными.

В сети появилось видео, где француз бросает животное на пол и бьет ногой. На других кадрах он швыряет в кошку обувь и бьет ее. Видео выложил в соцсети брат футболиста, сообщает The Sun.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярмоленко спас "Вест Хем" от громкого позора

Клуб Андрея Ярмоленко уже осудил действия защитника и пообещал провести внутреннее расследование. Сам Зума принес извинения за такое поведение.

"Я хочу извиниться за свои действия. Нет никаких оправданий моему поведению, мне очень стыдно. Хочу попросить самых искренних извинений у всех, кого огорчило это видео. Уверяю, что наши кошки здоровы. Вся наша семья любит и заботится о них. Это был единственный случай, который больше не повторится, - сказал футболист.

В прошлом году в Великобритании существенно усилили наказание за жестокое обращение с животными. За это можно попасть в тюрьму на пять лет.

Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года. Украинец не имеет стабильного места в составе команды. Курт Зума стал игроком "молотобойцев" летом 2021 года. До этого выступал за "Челси", "Эвертон", "Сент-Этьен" и "Сток Сити". Имеет в своем активе десять матчей за сборную Франции.