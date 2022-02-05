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суббота, 05 февраля 2022 21:05

Ярмоленко спас "Вест Хем" от громкого позора

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Ярмоленко спас &quot;Вест Хем&quot; от громкого позора
Андрей Ярмоленко выступает в АПЛ с лета 2018 года. Фото: REUTERS

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Вест Хем" на выезде победил "Киддерминстер", представляющий полупрофессиональную лигу – 2:1.

Первый гол в поединке был забит в середине первого тайма, когда отличился игрок хозяев Алекс Пенни.

"Молотобойцы" спаслись уже в добавленное к матчу время – забил Деклан Райс. А в конце дополнительного времени точный удар Джаррода Боуэна принес лондонцам путевку в следующий раунд турнира. Голевую атаку начал украинец Андрей Ярмоленко.

Игрок сборной Украины вышел в стартовом составе "молотобойцев" и отыграл весь матч.

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 21 матче за "Вест Гэм" во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

В следующем матче в рамках чемпионата Англии "Вест Хэм" сыграет против "Уотфорда" на своем поле. Поединок состоится 8 февраля в 21.45 по киевскому времени.

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05
февраля

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