Готов останавливать россиян. Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны

Бывший чемпион мира по легкому весу Василий Ломаченко присоединился к вооруженным силам Украины.

Городской голова Белгорода-Днестровского Виталий Граждан представил Ломаченко как бойца территориальной обороны города.

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"Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров.

Вместе с нами в терробороне Василий Ломаченко. Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо", – написал Граждан в Facebook.

Автор: Facebook.com/vitalygrazhdan

Ранее Ломаченко опубликовал молитву о мире всего мира и просвещении народов Земли. E последнем поединке украинец победил гонца Ричарда Комми. Следующим соперником украинца может стать абсолютный чемпион мира по легкому весу Джордж Комбосос.