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четверг, 17 февраля 2022 11:05

Абсолютного чемпиона мира обязали драться с Ломаченко

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Абсолютного чемпиона мира обязали драться с Ломаченко
Василий Ломаченко потерял три чемпионских пояса. Фото: ESPNRingside

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа провести бой против Василия Ломаченко.

Австралийский боксер должен защитить свой пояс WBO в поединке против украинца.

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"Согласно Эдди Хирну ( промоутер - Gazeta.ua ), теперь WBO официально назначила Камбососу защиту титулов WBA, WBC Franchise, IBF и WBO против Ломаченко. Хирн сказал, что он все еще пытается устроить бой Камбососа с Дэйвином Хейни", - сообщает журналист Майкл Бенсон.

В ноябре 2021 Камбосос сенсационно победил Теофимо Лопеса и отобрал у него чемпионские титулы. В декабре того же года Ломаченко победил Ричарда Комми.

Украинец потерял свои пояса в 2020-м после поражения от Лопеса.

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Дата
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