Голкипер-толстяк не позволил "Аяксу" обыграть любительскую команду

Сандер Вис пропустил только один гол. Фото: скриншот

Амстердамский "Аякс" не смог обыграть в контрольном матче любительскую команду "Квик 20" - 1:1.

Главным героем матча стал голкипер гостей Сандер Вис, который неоднократно спасал свою команду. Колоритный вратарь, есть проблема с лишним весом, провел надежный матч, сообщает "Футбол 24".

"Аякс" открыл счет только в компенсированное к первому тайму время - Кудус поразил ворота после розыгрыша углового. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом подопечных Эрика тен Хага.

Уверенная игра голкипера-крепыша вдохновила его партнеров по команде, которые в одной из контратак сравняли счет и разошлись почетной для себя ничьей с чемпионом Нидерландов.

В прошлом сезоне чемпионом Нидерландов стал "Аякс". ПСВ отстал на 16 очков. А АЗ замкнул призовую тройку.