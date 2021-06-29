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вторник, 29 июня 2021 18:38

После вылета из Евро Нидерланды остались без тренера

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После вылета из Евро Нидерланды остались без тренера
Франк Де Бур возглавлял сборную Нидерландов с лета 2020 года. Фото: Reuters

Сборная Нидерландов осталась без тренера после неудачного выступления на Евро-2020/21.

Франка Де Бура освободили от должности "оранжевых" после вылета из 1/8 финала Евро, сообщает сайт сборной Нидерландов.

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В 1/8 финала голландцы проиграли Чехии со счетом 0:2 и покинули турнир.

Де Бур руководил главной командой страны с сентября 2020 года. До этого работал с "Интером", "Кристал Пэлас", "Аяксом" и клубом МЛС "Атланта Юнайтед".

Сборная Нидерландов была соперником сборной Украины на Евро-2020/21. В первом туре голландцы победили команду Андрея Шевченко - 3:2.

29 июня сборная Украины сыграет со Швецию в 1/8 финала Евро. Начало игры в 22:00. Текстовую трансляции читайте на нашем сайте.

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Дата
29
июня

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