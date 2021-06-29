Стало известно, уйдет ли в отставку Дешам после фиаско сборной Франции на Євро

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не планирует подавать в отставку после вылета с Евро-2020/21.

Франция проиграла Швейцарии на стадии 1/8 финала и покинула турнир.

"Всегда трудно объяснить подобное. Мы провалили первый тайм, потом сделали то, что нужно, чтобы перевернуть ситуацию во второй половине встречи. Обычно мы сильны и уверены в себе, но сегодня мы проявили слабость, которая позволила Швейцарии вернуться в игру.

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Это трудно и больно. Мы сделали все, чтобы все закончилось иначе. Это футбол. Турнир для нас закончился. Нет никаких магических формул, дело в поиске баланса.

Мое будущее в сборной Франции? Это не вопрос. В команде царит единство и солидарность. Я несу ответственность, когда дела идут плохо. Я с игроками, и они со мной. Нам нужно время, чтобы справиться с этим.

Килиан Мбаппе (не забил решающий пенальти. - Gazeta.ua) расстроен, как и все футболисты. Но никто не может злиться на него, он взял на себя ответственность выполнить пятый пенальти", - приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Сборная Франции проиграла Швейцарии в серии пенальти - 4:5. Основное время игры завершилось вничью - 3:3. В 1/4 Швейцария сыграет против Испании. 29 июня сборная Украины проведет матч 1/8 финала против Швеции. Начало игры в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.