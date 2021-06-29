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вторник, 29 июня 2021 12:55

Шевченко готовит кардинальные изменения в сборной Украины на игру против Швеции

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Шевченко готовит кардинальные изменения в сборной Украины на игру против Швеции
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко готовит кадровые неожиданности в матче 1/8 финала Евро-2020/21 против Швеции.

Журналист Игорь Цыганик поделился инсайдерской информацией о подготовке национальной команды к решающему матчу.

"В сборной нет конфликтов и проблем. Конечно, психологически тяжело находиться в одном режиме. Это любому трудно. Думаю, наши футболисты с этим справятся. Никто не ссорится, нет отдельных группировок в команде. Там все спокойно и нормально. Они понимают, что свой лучший футбол еще не продемонстрировали.

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К Швеции команда готовится в спокойном рабочем настроении. Я прогнозирую, что завтра будут серьезные изменения. Они могут кого-то удивить. Не исключаю, что будет изменено и построение игры. Шевченко чем-то удивит шведов", - сказал журналист в программе "Цыганик Live".

Матч Украина - Швеция состоится 29 июня. Начало матча в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

В другом матче дня Германия сыграет против Англии. Победители обеих игр сыграют между собой в 1/4 финала.

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Дата
29
июня

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