Голкипер "Реала" рассказал об обмане Малиновского

Тибо Куртуа после игры поговорил с Русланом Малиновским. Фото: Reuters

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа выразил удовлетворение игрой команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аталантой" - 3:1. В первой встрече "сливочные" одержали победу со счётом 1:0.

"Мы прекрасно играли в обороне. Знали, в какой момент стоит сделать шаг назад, а когда необходимо выйти вперёд, чтобы включить прессинг. Пару раз пришлось делать сейвы после ударов Сапаты. Был ещё гол Муриэля. На самом деле я думал, что Малиновский будет бить в мой угол. И позднее он сказал мне, что такой и была задумка. Но Муриэль увидел моё месторасположение и нанёс блестящий удар.

Рад показанной игре и выходу в следующую стадию. В Италии "Аталанта" помногу забивает, но наши ворота она поразила лишь однажды. И то — со стандарта", — приводит слова Куртуа пресс-служба УЕФА.

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Руслан Малиновский сыграл полный матч против "Реала". В первой игре украинец вышел на замену в самом конце встречи, и "Аталанта" сразу пропустила гол.