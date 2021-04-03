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суббота, 03 апреля 2021 21:00

Герой финала попал на Евро-80 в последний момент

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Герой финала попал на Евро-80 в последний момент
Карл-Хайнц Румменигге выиграл в 1980 году "Золотой мяч". Фото: "Бавария"

11 июня в Риме стартует 16-й чемпионат Европы по футболу. Вспоминаем о победителях предыдущих первенств. Шестой по счету Евро снова выиграла сборная ФРГ.

К 1980 году УЕФА созрел к турниру с участием 8 сборных. Куцые соревнования из четырех команд, которые практиковались до сих пор, не успевали заинтересовать зрителей. Первым понял выгоды нового турнира президент УЕФА итальянец Артемио Франки. Хозяина Евро выбрали в 1977-м - за три года до его начала. Франки предложил новинку - хозяина лишали необходимости проводить отборочные соревнования. Неудивительно, что чемпионат Европы во второй раз прошел в Италии. Хотя до последнего на право проведения Евро претендовала Англия. Впрочем, сказался авторитет Франки.

Накануне старта чемпионата Европы в Италии разразился громкий скандал. Более 30 игроков ведущих клубов обвинили в сговоре с владельцами футбольных тотализаторов. Прокуроры оказались жесткими. "Милан" выгнали в серию "В", а "Ювентус" оправдали. Сборникам не помогло покровительство главного тренера итальянцев Энцо Беарзота. Обвинение было неуступчивым. Главная звезда итальянской сборной - нападающий "Перуджи" Паоло Росси получил два года дисквалификации за то, что согласился забить два гола в договорной ничейной игре с "Авеллино". Дисквалификация закончилась за месяц до начала Кубка мира 1982, но Энцо Беарзот взял игрока на ту первенство и не прогадал. Впрочем, это уже совсем другая история.

Разочарованные "тиффози" игнорировали Евро. На игры ходили 10-15 тысяч зрителей

Обескровленная ​​потерями Италия не смогла претендовать на победу. Разочарованные "тиффози" игнорировали Евро. На игры ходили 10-15 тысяч зрителей. Хозяева сыграли в вничью 0:0 с испанцами, победили 1:0 Англию, но не смогли справиться с Бельгией с ее искусственными офсайдами доведенными до автоматизма. Бельгийцы за счет большего количества голов вышли в финал, а Италия утешилась борьбой за бронзу.

В другой группе не имели проблем немцы. Они победили главных конкурентов - Чехословакию и Голландию соответственно 1:0 и 3:2. Причем в игре с последней вели 3:0. Хет-триком отметился Клаус Аллофс. В последнем матче немцы позволили грекам оставить чемпионат с благословенным очком за ничью. Зато другие соперники были не столь щедры. Чехословакия победила Грецию 3:1, а Нидерланды 1:0. Благодаря большему количеству забитых голов в утешительный финал попали чехословаки.

Они и выиграли скучный матч за третье место против Италии. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сборной чехословакам не было равных - 9:8.

В финале немцы доминировали, а бельгийцы уповали на контратаки.

Счет открыл Хорст Хрубеш, который принял мяч на грудь и пробил с лету. Вратарь Жан-Мари Пфафф до мяча дотянулся, но отбить мощный удар не смог 1:0. На 75 минуте румынский судья Райнеа подарил шанс бельгийцам, назначив пенальти за нарушение, которое произошло за пределами штрафной. Вандерейкен был хладнокровным 1:1. Дело шло к дополнительному времени, но немцы в очередной раз продемонстрировали умение играть до последних минут. Подача с углового, и тот же Хрубеш в высоком прыжке делает счет 2:1. Сборная ФРГ первой среди других стала двукратным чемпионом Европы.

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Вратарь той команды Харальд Шумахер уже после Евро стал лучшим футболистом ФРГ 1984 и 1986 годов. В 1982 и 1986 он играл в финале Кубка мира, где уступил Италии с Росси- 1:3 Аргентине с блестящим Марадоной - 2:3. Был тренером вратарей в нескольких клубах, сам тренировал "Фортуну" в 98-99 годах. С 2012 - вице-президент родного клуба "Кельн". Написал скандальную книгу о немецком футболе "Свисток".

Защитник Ули Штилике еще в 1977 году перешел из Менхенгладбаха в мадридский "Реал". Играл там до 1985 года. К трем немецким титулам чемпиона добавил три испанских. Карьеру в сборной завершил в 1984 после неудачного для немцев Евро во Франции. С 2008 года тренирует в Азии. Последний клуб - китайский "Тяньцзинь Теда"

На время финала защитнику Бернарду Дицу было 32 года. Однако за "Шальке" играл до 1987, хотя после Евро-1980 карьеру в сборной завершил. Работал главным тренером "Бохума" на рубеже тысячелетий. Последнее место работы - помощник тренера в родном "Дуйсбурге". Сейчас на пенсии.

Для 22-летнего Карла-Хайнца Ферстера Евро-80 был вообще первый турнир. Впоследствии он выиграл два серебра Кубков мира-1982 и 1986. С "Марселем" успел стать двукратным чемпионом Франции.

Защитник Манфред Кальтц побегал за сборную еще три года и закончил в 1983 к следующему Евро. Успел стать вице-чемпионом мира. В бундеслиге сыграл 581 матч (второй показатель в истории). Сейчас работает консультантом по вопросам недвижимости.

В 1984 году по тогдашней моде из родного "Кайзерслаутерна" уехал в Италию, где в первый сезон в "Вероне" сразу выиграл титул чемпиона

Еще один защитник Ханс-Петер Бригель стал вице-чемпионом мира в 1982 и 1986 годах. В 1984 году по тогдашней моде из родного "Кайзерслаутерна" уехал в Италию, где в первый сезон в "Вероне" сразу выиграл титул чемпиона. Играл опорным полузащитником и забил 9 мячей. С 1986 по 1988 выступал за "Сампдорию", где и закончил выступления. Тренировал сборную Албании, с которой продемонстрировал рекордный результат по количеству набранных баллов. Был тренером "Бешикташа" и "Анкарагюджю".

Полузащитник Бернд Шустер был самой большой звездой той команды. Ему был всего 21 год, но большинство партнеров терпеть его не могла за сложного характера. В 1983 году отказался ехать на товарищескую игру, потому что хотел быть при рождении сына. Более в сборную не вызывался, хотя еще 8 лет играл за "Барселону", где его называли европейским Марадоной, два года за "Реал" и еще три - за "Атлетико". Тренировал несколько испанских клубов, донецкий "Шахтер" и даже "Реал". В 2018-19 годах работал в Китае.

Хавбек Ханси Мюллер до 1982 года играл за "Штутгарт", затем два года в "Интере" и год в "Комо". После серебра-1982 в сборную не вызывался. После Италии поехал играть в Австрию. Там с ним произошел забавный эпизод. Не имея до сих пор ни одной красной карточки в карьере, Ханси неожиданно набросился на арбитра с грязной бранью. Его удалили и дисквалифицировали. Оказывается, таким образом футболист ушел на свадьбу, потому что из клуба его не пускали. Автор идеи - Клаудия умерла в 2005 году.

Форвард Карл-Хайнц Румменигге того же года выиграл "Золотой мяч". В следующем - повторил успех. Вытащил сборную ФРГ в финал Кубка мира-82 и едва не спас финал 1986 года. После окончания выступлений был вице-президентом "Баварии". Сейчас - председатель правления родного клуба.

Герой финала Хорст Хрубеш поздно начал играть за сборную. В команду был вызван лишь из-за перелома ноги Клауса Фишера. Финал был только его 5 матчем. Всего за сборную сыграл 21 игру. Последний матч - финал Кубка мира-82. По завершении карьеры тренировал немецкие и австрийские клубы, а также сборную Германии-U-19. Сейчас на пенсии.

Форвард Клаус Аллофс стал лучшим бомбардиром турнира. За сборную играл до 1988 года. Провел 56 матчей, где отметился 17 забитыми мячами. Был вице-чемпионом мира в 1982 и 1986 годах. В 1987 году из родного "Кельна" перешел в "Марсель", а оттуда - в "Бордо". Заканчивал карьеру в "Вердере". Был спортивным директором "Вольфсбурга" и генеральным директором "Вердера". Сейчас 65-летний Аллофс на пенсии.

Тренер Юпп Дерваль получил с командой серебро Кубка мира-1982. Но после провала на Евро-84, где сборная даже не вышла из группы, был отправлен в отставку. Успел потренировать турецкий "Галатасарай". Умер в 2007 в возрасте 80 лет.

Сборная Германии выиграла Евро третий раз в 1996 году. Тогда действовало правило "мгновенной смерти". Именно гол Бирхоффа в дополнительное время принес немцам золото чемпионата.

Автор: Юрий Стригун
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