"Гент" определился с ценой на Яремчука

Бельгийский "Гент" хочет получить за своего форварда 25-летнего Романа Яремчука € 25-30 млн.

В услугах украинского футболиста заинтересованы "Вест Хэм" и "Вольфсбург", сообщает Calciomercato.it.

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По информации источника, "Вольфсбург" уже сформировал предложение о трансфере Яремчука, но взял паузу, чтобы пересмотреть требования бельгийской стороны.

Футболист выступает на Евро-2020/21 в составе сборной Украины. Нападающий отличился двумя забиться мячами.

В прошлом сезоне Роман Яремчук забил 23 гола и отдал восемь результативных передач в 43 матчах "Гента" во всех турнирах.

В Украине нападающий выступал за "Карпаты", "Динамо" и "Александрию".

В следующем туре Евро-2020/21 сборная Украины сыграет против Австрии. Матч состоится 21 июня. Начало игры в 19:00.