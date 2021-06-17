Коваленко разочаровал тренера "Аталанты"

Виктор Коваленко считался самым большим талантом украинского футбола. Фото: "Аталанта"

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко, который перебрался в Италию в начале нынешнего года из "Шахтера", не впечатлил главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.

Полузащитник столкнулся с трудностями в тренировочном процессе, который оказался тяжелым для Коваленко, сообщает sport.ua.

Гасперини не любит иметь большое количество футболистов в команде, а потому держать Коваленко ради дополнительного игрока на скамейке запасных тренер вряд ли станет.

Вероятно, летом "Аталанта" будет готова рассмотреть возможность продажи Коваленко. Называется даже цифра в €8-9 млн, за которые клуб из Бергамо будет готов расстаться с украинцем.

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Коваленко перешел в "Аталанту" 1 февраля за €600 тыс. Во второй части сезона 2020/21 украинец сыграл лишь 3 мин. в одном поединке Серии А. Виктор не попал в состав сборной Украины, поскольку травмировался накануне Евро. В 2015 году Коваленко дошел с юношеской командой "Шахтера" до финала Лиги чемпионов.