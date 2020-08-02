"Гент" нашел замену Яремчуку

 
Ексклюзивы
1/5
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 2331
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 792
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6183
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 909
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 765
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 576
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 891
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4617
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Фото
Все фото
7
11
11
13
13
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Видео
Все видео
Соболь проиграл финал Кубка Бельгии
Соболь проиграл финал Кубка Бельгии
Малиновский стал бронзовым призером Серии А
Малиновский стал бронзовым призером Серии А
Определился победитель Кубка Англии
Определился победитель Кубка Англии
Суркис пригрозил продать всех игроков "Динамо"
Суркис пригрозил продать всех игроков "Динамо"
Гол Ярмоленко стал лучшим для "Вест Хэма" в прошлом сезоне
Гол Ярмоленко стал лучшим для "Вест Хэма" в прошлом сезоне
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6183
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 666
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 576
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 981
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
воскресенье, 02 августа 2020 15:43

"Гент" нашел замену Яремчуку

  Комментировать
&quot;Гент&quot; нашел замену Яремчуку
За Романом Яремчуком охотятся клубы из ведущих чемпионатов Европы. Фото: УАФ

Бельгийский "Гент" подписал форварда 24-летнего Тима Кляйндинст

Нападающий заключил 4 летний контакт с "Гентом", сообщает официальный сайт клуба.

Кляйндинст действий на позиции центрального нападающего и станет потенциальной заменой форварду сборной Украины Роману Яремчуку, за которым охотятся клубы из ведущих европейских чемпионов.

Предыдущей командой нападающего был "Хайденхайм", который остановился в шаге от выхода в первую Бундеслигу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малиновский стал бронзовым призером Серии А

В прошлом сезоне Тим Кляйндист отличился 14 голами и 4 ассиста во втором дивизионе Германии, что позволило ему занять шестую строчку в гонке бомбардиров второй Бундеслиги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Гент" нашел замену Яремчуку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

Завершила работу послевоенная конференция

В Одессе провели уникальную операцию по восстановлению зрения

Объявили охоту на сбежавших узников

На Киевском главпочтамте обвалились колонны: погибли 10 взрослых и ребенок

Начались Олимпийские игры

Самое читаемое
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать Просмотров: 30645
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
8
 Просмотров: 15714
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
16
 Просмотров: 13870
Быстрый завтрак: как оригинально подать яичницу с зеленью
Быстрый завтрак: как оригинально подать яичницу с зеленью Просмотров: 9036
Белорусский следователь развенчал ложь &quot;вагнеровцев&quot;
Белорусский следователь развенчал ложь "вагнеровцев" 7 Просмотров: 8649
Спорт
Скрипник возглавит "Днепр-1" - СМИ
Скрипник возглавит "Днепр-1" - СМИ Просмотров: 126
Соболь проиграл финал Кубка Бельгии
Соболь проиграл финал Кубка Бельгии
 Просмотров: 405
"Динамо" интересуется четырьмя бразильцами
"Динамо" интересуется четырьмя бразильцами 1 Просмотров: 954
Стало известно, сколько получит Луческу за победу в чемпионате Украины
Стало известно, сколько получит Луческу за победу в чемпионате Украины Просмотров: 729
Малиновский стал бронзовым призером Серии А
Малиновский стал бронзовым призером Серии А
 Просмотров: 774
Больше всего комментируют
80
Смоленская катастрофа: в самолет Качиньского заложили взрывчатку
10
Над советской субмариной подняли украинский флаг
7
Белорусский следователь развенчал ложь "вагнеровцев"
6
Сообщили о смерти легендарного комбата "Червня"
3
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
Голосов: 419
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua