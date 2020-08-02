"Гент" нашел замену Яремчуку

За Романом Яремчуком охотятся клубы из ведущих чемпионатов Европы. Фото: УАФ

Бельгийский "Гент" подписал форварда 24-летнего Тима Кляйндинст

Нападающий заключил 4 летний контакт с "Гентом", сообщает официальный сайт клуба.

Кляйндинст действий на позиции центрального нападающего и станет потенциальной заменой форварду сборной Украины Роману Яремчуку, за которым охотятся клубы из ведущих европейских чемпионов.

Предыдущей командой нападающего был "Хайденхайм", который остановился в шаге от выхода в первую Бундеслигу.

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В прошлом сезоне Тим Кляйндист отличился 14 голами и 4 ассиста во втором дивизионе Германии, что позволило ему занять шестую строчку в гонке бомбардиров второй Бундеслиги.