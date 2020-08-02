Малиновский стал бронзовым призером Серии А

Руслан Малиновский провел первый сезон в Серии А. Фото: УАФ

Итальянская "Аталанта" Руслана Малиновского заняла третье место в итоговой таблице Серии А.

В последнем матче сезона команда украинца не смогла победить "Интер" и выиграть серебряные награды чемпионата Италии.

Подопечные Антонио Конте уже на первой минуте вышли вперед после удара Данило Д'Амброзио. Английский легионер "Интера" Эшли Янг в середине первого тайма удвоил преимущество гостей. "Аталанта" ничего не смогла на это ответить.

Полузащитник сборной Украины Малиновский начал поединок на скамейке запасных. На 61-й минуте украинец появился на поле, заменив Ремо Фройлера.

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В текущем сезоне Руслан Малиновский провел 34 матча за "Аталанту", в которых отметился 8 забитыми мячами и отдал 4 голевых ассиста.