"Гент" начал поиск замены Яремчуку

Роман Яремчук близок к смене клуба. Фото: REUTERS

Бельгийский "Гент" начал поиск замены нападающему сборной Украины 25-летнему Роману Яремчуку.

Во время зимнего трансферного окна "Гент" планирует усилить позиции форварда и вингеров, сообщает Het Nieuwsblad.

Клуб сейчас рассматривает различные варианты усиления команды во время зимней паузы, чтобы усилить состав и заменить лидеров.

Яремчук не скрывает желания сменить клуб во время зимнего трансферного окна. По сообщению СМИ, итальянская "Рома" готова предложить за Романа €12 млн.

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Роман Яремчук выступает за "Гент" с лета 2017 года.