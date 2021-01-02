В "Генте" может остаться два украинца

Пластун пришел в "Гент" из болгарского "Литекса". Фото "Гент"

Бельгийский "Гент" может распрощаться с украинским легионером, но им не станет Роман Яремчук. Игра Игоря Пластуна не устраивает тренерский штаб, который может указать украинцу на дверь.

Приобретение защитника является приоритетным вариантом "Гента" в зимнее трансферное окно. Руководство клуба и тренерский штаб не довольны игрой в обороне украинца Игоря Пластуна и Мишеля Нгаду. Поэтому для выполнения поставленных целей команду нужно усиливать в защитной звене, сообщает Voetbalprimeur.

Игра защитников значительно ухудшилась по сравнению с прошлым сезоном. То же самое касается и еще одного защитника "Гента" Дино Арсланагича. Поэтому не исключено, что бельгийцы укажут "на выход" целой плеяде защитников.

По трансферу Романа Яремчука, то здесь все зависит от решения самого украинца. Если нападающий решит в ближайшее время покинуть клуб, то скаутам "Гента" придется поломать голову, чтобы найти достойную замену забивному форварду из Украины.

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Сейчас целый ряд клубов проявляют интерес к Яремчуку. Ими стали "Рома", "Галатасарай" и "Спортинг". Летом после конфликта с наставником Роман требовал своей продажи в другую команду. После смены тренера украинский игрок получает стабильное место в атаке команды. Поэтому решение форварда несколько смягчилось, но все равно нападающий предпочитает сменить команду.