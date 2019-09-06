Где и когда смотреть матч квалификации Евро-2020 Литва - Украина

Підопічні Шевченка є фаворитами матчу проти Литви

Сборная Украины сыграет против Литвы в матче квалификации чемпионата Европы-2020. Матч состоится 7 сентября в 19:00 на стадионе LFF в Вильнюсе.

В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1" и ТРК "Украина". Gazeta.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

После четырех туров сборная Украины возглавляет группу В квалификации на Евро-2020 с 10 очками. Литва замыкает турнирную таблицу с одним очком, но имеет игру в запасе.

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Чемпионат Европы-2020 года впервые в истории пройдет в 12 странах Европы. Участие в турнире примут 24 команды.





