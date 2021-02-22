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понедельник, 22 февраля 2021 12:46

Футбольного судью хотят наказать за украинский язык

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Футбольного судью хотят наказать за украинский язык
Николай Кривовоносов работает на матчах УПЛ с 2017 года. Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола открыла производство по скандальном матче 15-го тура УПЛ между "Львовом" и "Колосом"

Комитет по этике и честной игры начал расследование конфликта между главным тренером хозяев Виталием Шумским и 4-м арбитром Николаем Кривоносовым, сообщает официальный сайт УАФ.

В средние 2-го тайма тренер хозяев получил предупреждение от главного рефери Виктора Копиевского. В послематчевом комментарии Шумский заявил, что его наказали за требование общаться на украинском языке.

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Комитет уже опросил свидетелей и исследует другие имеющиеся материалы с целью выяснения всех обстоятельств этого эпизода и соблюдение Кодекса этики и честной игры.

Копиевского признавали лучшим украинским арбитром в 2018-м и 2019 году. В текущем сезоне его бригада работала на 5 матчах УПЛ.

После 15 туров чемпионата Украины лидирует "Динамо". "Колос" занимает 7-е место, имея в активе 22 очка. В "Львова" только 12 пунктов и 11-е место.

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