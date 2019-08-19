Футболисты помылись в канаве после матча чемпионата Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1458
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 324
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1593
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1971
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1890
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1332
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6624
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1683
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 954
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
10
5
10
6
3
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Видео
Все видео
Соперник "Зари" в квалификации Лиги Европы с поражения начал чемпионат Испании
Соперник "Зари" в квалификации Лиги Европы с поражения начал чемпионат Испании
20 лет спустя. В России нашли причину поражения от Украины
20 лет спустя. В России нашли причину поражения от Украины
Диего Форлан признавался лучшим футболистом Кубка мира
Диего Форлан признавался лучшим футболистом Кубка мира
"Невероятная история с Зинченко завершилась" – болельщики "Сити"
"Невероятная история с Зинченко завершилась" – болельщики "Сити"
"Бавария" не смогла победить в первом туре
"Бавария" не смогла победить в первом туре
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4563
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1593
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1971
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6624
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4736
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
18 августа 2019
1 Просмотров: 1143
Вона
– Я живу в селі під Києвом. Біля озера. Кожні вихідні на протилежному березі збирається компанія й мучить мене своєю музикою, – каже ...
понедельник, 19 августа 2019 09:37

Футболисты помылись в канаве после матча чемпионата Украины

1 Комментировать

В 4 туре Второй лиги чемпионата Украины Энергия из Новой Каховки зустирчалася с "Авангардом -2".

После матча футболисты гостей были вынуждены мыться в местном водоеме. Причиной стала авария трубопровода в Краматорске, через которую вода не подавалась в часть города, сообщает Sport Arena.

Игроки "Энергии" поделились фото-доказательствами по Инстаграми. "Победили - мойтесь в канаве. Профессиональный футбол. Браво, Краматорск", - написано на снимке.

Автор: Instagram
  После игры футболисты «Энергии» милився не в душе, а в обычной канаве
После игры футболисты «Энергии» милився не в душе, а в обычной канаве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший игрок "Реала" покинул украинский клуб

Матч завершился победой команды "Энергии" - 2:1.

https://sportarena.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Футболисты помылись в канаве после матча чемпионата Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Создали организацию для противостояния новой власти

Первый украинский храм выступил с решительной инициативой

Перед полетом имена космонавтов сменили на российские

Самое читаемое
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
28
 Просмотров: 166971
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 28720
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
 3 Просмотров: 22707
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
 Просмотров: 20349
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 11 Просмотров: 17579
Спорт
Соперник "Зари" в квалификации Лиги Европы с поражения начал чемпионат Испании
Соперник "Зари" в квалификации Лиги Европы с поражения начал чемпионат Испании
 Просмотров: 63
Форвард збірної України забив 6 м'яч за сезон
Форвард збірної України забив 6 м'яч за сезон Просмотров: 198
Ракицкий стал инициатором драки в матче чемпионата России
Ракицкий стал инициатором драки в матче чемпионата России Просмотров: 342
Украинка Элина Свитолина поднялась на 5 место в мировом рейтинге WTA
Украинка Элина Свитолина поднялась на 5 место в мировом рейтинге WTA Просмотров: 90
Скандальный форвард нашел себе новый клуб
Скандальный форвард нашел себе новый клуб Просмотров: 288
Больше всего комментируют
11
После выборов в патриотов опустились руки
7
Совок бессмертный - в сети раскритиковали подготовку к празднованию Дня Независимости
6
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
3
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
2
Денег нет: Воздушные силы отказались от тренажеров для зенитных установок
Голосов: 988
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua