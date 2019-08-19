Футболисты помылись в канаве после матча чемпионата Украины

В 4 туре Второй лиги чемпионата Украины Энергия из Новой Каховки зустирчалася с "Авангардом -2".

После матча футболисты гостей были вынуждены мыться в местном водоеме. Причиной стала авария трубопровода в Краматорске, через которую вода не подавалась в часть города, сообщает Sport Arena.

Игроки "Энергии" поделились фото-доказательствами по Инстаграми. "Победили - мойтесь в канаве. Профессиональный футбол. Браво, Краматорск", - написано на снимке.

Автор: Instagram После игры футболисты «Энергии» милився не в душе, а в обычной канаве

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Матч завершился победой команды "Энергии" - 2:1.