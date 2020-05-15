Футболист "Барселоны" заболел коронавирусом

Матеус Фернандес не успел провести в Испании ни одного матча. Фото: ФК "Вальядолид"

Полузащитник "Барселоны" Матеус Фернандес заболел коронавирусом.

Бразильский хавбек сдал положительный тест на Covid-19 и теперь находится в условиях самоизоляции, сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонцы приобрели футболиста в январе 2020 года за 7 млн ​​евро у бразильского "Палмейраса", но сразу отправили в аренду в "Вальядолид". Фернандес не успел провести в Испании ни одного официального матча.

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Чемпионат Испании был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Матчи Ла Лиги должны возобновиться в начале лета. Команды уже приступили к общим тренировкам.