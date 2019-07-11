Франция разгромила Бразилию в финале Кубка мира

Зидан забивает первый мяч в ворота Бразилии

12 июля 1998-го на стадионе "Сен-Дени" во Франции играли финальный матч Кубка мира. Встречались хозяева турнира сборная Франции и признанные фавориты - бразильцы.

Обе команды легко вышли из группы. А дальше французы забуксовали. В 1/8 финала они лишь в дополнительное время одолели Парагвай благодаря "золотому" голу. В четвертьфинале с итальянцами вообще сыграли вничью 0:0 и победили лишь в серии пенальти.

Бразилия играла увереннее. Четырехкратные в то время чемпионы мира разгромили неслабую сборную Чили с Салас и Саморано в атаке - 4:1. В четвертьфинале бразильцы заставили сложить оружие сборную Дании с братьями Лаудруп - 3:2.

В полуфинале Бразилия, в которой блистал Роналдо, была в трех минутах от победы над Голландией, но точный удар Патрика Клюйверта на 87 минуте отложил дело до пенальти. В серии 11-метровых точнее были именно тетракампеоны.

Французы в полуфинале обыграли сенсационную сборную Хорватии - 2:1

Бразильцы даже не хотели ставить Роналдо в состав, но в последний момент передумали

Перед финалом все отдавали предпочтение Бразилии. Но мало кто знал о непонятный приступ неизвестной болезни, который в день финала скрутил Роналдо. Бразильцы даже не хотели ставить его в состав, но в последний момент передумали.

Впрочем, это им не помогло. Южноамериканцы действовали вяло, безынициативно. Зато сверкал Зинедин Зидан. Он открыл счет ударом головой после углового с правого фланга. Впоследствии аналогичный удар удался Зизу после подачи с левого фланга - 2:0.

Во втором тайме арбитр удалил защитника Франции Марселя Десайи. Бразильцы пошли в атаку и пропустили контрвыпад, который завершил Эмануэль Пети - 3:0.

После такого отыгрываться уже было некорректно - Франция впервые в истории стала чемпионом мира.

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Свой успех французы повторят только через 20 лет, когда в финале Кубка мира 2018-го обыграют старых знакомых - сборную Хорватии.