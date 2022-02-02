Фото дня. Малиновский кардинально сменил имидж

Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" 28-летний Руслан Малиновский кардинально сменил имидж.

Малиновский отрастил усы. Соответствующее фото футболист выложил в Instagram.

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"Добрый день" - подписал фото в автомобиле Малиновский и украсил несколькими смайликами.

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. Последние матчи команды пропустил из-за отсутствия третьей прививки от коронавируса.

"Аталанта" занимает четвертое место у Серии А. В следующем туре "бергамаски" сыграют против "Кальяри".