Форвард "Шахтера" в нетрезвом состоянии разбил Mercedes

Форвард "Шахтера" 21-летний Владислав Вакула в состоянии алкогольного опьянения попал в аварию в Мариуполе.

ДТП произошла 8 февраля в 1:00. Вакула не справился с управлением элитного Mercedes на одном из поворотов в Мариуполе, въехав в дорожный знак на тротуаре, сообщает Telegram-канал Super Marik.

Дорожное приключение произошло на глазах у патрульной полиции. Игрок сам находился в автомобиле и не получил никаких травм. Футболист был в состоянии алкогольного опьянения.

В конце января футболиста выгнали из "Десны" за нарушение спортивного режима. В команде Владислав пробыл только 2 недели. После чего отправился в аренду в "Мариуполь".

Автор: Super Marik

Автор: Super Marik

Автор: Super Marik

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Селезнева выгнали из "Колоса": известна причина

Владислав Вакула является уроженцем города Бердичев, Житомирской. Выступал за "Металлист", "Сталь", "Мариуполь". Летом 2019 перешел в "Шахтер", но не смог закрепиться в составе донецкой команды. Играл за молодежную команду "горняков". Контракт из донецким клубом действует до лета 2024 года.