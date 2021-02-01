Селезнева выгнали из "Колоса": известна причина

Евгений Селезнев выступал за "Колос" 5 месяцев. Фото: Инстаграм Евгения Селезнева.

Бывшего форварда сборной Украины 35-летнего Евгения Селезнева выгнали из "Колоса" за грубое нарушение спортивного режима.

Футболист покинул расположение команды в Турции и уже вернулся в Киев, сообщил в твиттер журналист Игорь Бурбас.

"Селезнев больше не в" Колосе ". Грубое нарушение режима. После выходки форварда тренер Руслан Костышин поставил вопрос ребром. Как следствие - игрока отчислили из команды. Он уже на пути в Киев", - написал Бурбас.

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Нападающий присоединился к "Колосу" в начале сентября 2020 года. За это время он провел за команду 12 матчей и забил 5 мячей (все - с пенальти).

За карьеру Евгений провел 116 голов в УПЛ и был близок, чтобы превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола).

Евгений Селезнев выступал за "Шахтер", "Арсенал", "Днепр", "Кубань", "Карабюкспор" "Акхисар", "Бурсаспор", "Малагу". Провел 58 матчей за сборную Украины.