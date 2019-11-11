Форвард "Шахтера" пропустит матчи сборной

Жуниор Мораес пропустит не только матчи сборной, но рискует не сыграть за клуб. Фото: ФК "Шахтер"

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес пропустит ближайшие матчи сборной Украины против Эстонии и Сербии, информирует "Футбол 24"

После столкновения с Денисом Поповым в матче против "Динамо" 32-летний футболист не смог продолжить игру и на носилках покинул пределы поля. Для восстановления Мораесом понадобится не менее двух недель.

Итак, Мораес пропустит матчи сборной Украины против Эстонии и Сербии, на которые он был вызван главным тренером национальной команды Андреем Шевченко. Также под вопросом его участие в матче 15-го тура УПЛ против "Львова" и в важной игре с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

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В текущем сезоне Мораес провел 13 матчей в УПЛ, в которых забил 11 мячей.