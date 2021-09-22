Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов мира

Самый высокооплачиваемый футболист в этом году Криштиану Роналду / Getty Images

Самым высокооплачиваемым футболистом в мире в 2021 году стал Криштиану Роналду. Португалец расположился на первой строчке с суммой дохода в $125 млн до вычета налогов. Из них $70 млн - зарплата, $55 - доходы от рекламных контрактов.

На втором месте Лионель Месси. Аргентинец заработает $110 млн, из которых $75 млн - зарплата, $35 млн - реклама. Об этом пишет журнал Forbes.

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На третьем месте Неймар да Сиилва с $95 млн. В пятерку также вошли Килиан Мбаппе из $43 млн и Мохамед Салах из $41 млн.

В топ-10 попали Роберт Левандовски с $35 млн, Андрес Иньеста с $35 млн, Поль Погба с $34 млн, Гарет Бэйл с $32 млн и Эден Азар с $29 млн.

В общей сложности, 10 самых высокооплачиваемых футболистов получат в этом сезоне прибыль до налогообложения в $585 млн по сравнению с $570 млн в прошлом году. Зарплата и бонусы составляют основную часть общей суммы - $415 млн. В мае руководящий орган футбола Европы УЕФА опубликовал отчет, в котором говорится, что его ведущие клубы столкнулись с колоссальной потерей доходов в $8,5 млрд из-за пандемии.

Российский футболист-любитель австрийского клуба "Виктория Брегенц" Рашид Арсанукаев наказан длительной дисквалификацией за удар соперника головой. Инцидент произошёл во время матча девятой лиги Австрии.