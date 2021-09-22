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среда, 22 сентября 2021 14:05

Неадекватного российского футболиста дисквалифицировали на два года

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Неадекватного российского футболиста дисквалифицировали на два года
Арсанукаевым займется суд. Фото: РИА "Новости"

Российский футболист-любитель австрийского клуба "Виктория Брегенц" Рашид Арсанукаев наказан длительной дисквалификацией за удар соперника головой, сообщает Kronen Zeitung.

Инцидент произошёл во время матча девятой лиги Австрии "Гёфис/Заттайнс" - "Виктория Брегенц", который состоялся 11 сентября. Арсанукаев ударил соперника головой и получил вторую жёлтую карточку. Объяснения арбитра не устроили футболиста и он сказал: "Я покажу вам, за что стоит наказывать". После этого Арсанукаев головой сломал нос сопернику.

Информацию о произошедшем передали в суд. Пострадавший футболист перенёс операцию. Восстановление займёт несколько недель. Арсанукаев дисквалифицирован на 48 матчей и не сможет играть в футбол до осени 2023 года.

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Ранее Роберто Карлос раскритиковал украинский футбольный клуб за клетку, которую тот установил для приезжих болельщиков. Он назвал такой поступок неадекватным.

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