Фонсека близок к назначению в новый клуб

Паулу Фонсека близок к тому, чтобы покинуть "Шахтер".

Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека близок к назначению главным тренером "Ромы".

Представители Паулу Фонсеки провели переговоры с "Ромой", которая хочет пригласить тренера "Шахтера" на должность главного тренера.

46-летний португалец не прочь перебраться в Рим, однако выдвинул столичному клубу несколько условий, одно из которых - гарантии выделения средств на создание конкурентоспособной команды. Напомним, "Рома" не попала в Лигу чемпионов по итогам сезона 2018/19 и играть в Лиге Европы.

Президент "горняков" Ринат Ахметов откажется от компенсации, которая должна составить около 5 млн евро, сообщает "Corriere dello Sport".

Руководство "Ромы" готово предложить Фонсеци трехлетний контракт с зарплатой около 2.5 миллиона евро за сезон.

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Португалец возглавил Шахтер летом 2016 и за 3 сезона трижды подряд выиграл золотой дубль.