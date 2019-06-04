Фонсека близок к назначению в новый клуб

Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека близок к назначению главным тренером "Ромы".
Представители Паулу Фонсеки провели переговоры с "Ромой", которая хочет пригласить тренера "Шахтера" на должность главного тренера.
46-летний португалец не прочь перебраться в Рим, однако выдвинул столичному клубу несколько условий, одно из которых - гарантии выделения средств на создание конкурентоспособной команды. Напомним, "Рома" не попала в Лигу чемпионов по итогам сезона 2018/19 и играть в Лиге Европы.
Президент "горняков" Ринат Ахметов откажется от компенсации, которая должна составить около 5 млн евро, сообщает "Corriere dello Sport".
Руководство "Ромы" готово предложить Фонсеци трехлетний контракт с зарплатой около 2.5 миллиона евро за сезон.
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Португалец возглавил Шахтер летом 2016 и за 3 сезона трижды подряд выиграл золотой дубль.
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