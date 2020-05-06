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среда, 06 мая 2020 19:11

ФК "Динамо" поджег траву на своем стадионе: подробности

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ФК &quot;Динамо&quot; поджег траву на своем стадионе: подробности
Киевский ФК "Динамо" решил привлечь внимание к проблеме пожаров в Украине. Фото: Facebook

ФК "Динамо" выпалил траву на своем поле, чтобы привлечь внимание к проблеме пожаров в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба в Facebook.

"ФК" Динамо "Киев принял решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции курить сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать то же на стадионах" Олимпийский "и" Арена -Львов ".

Правда бред? Мы тоже так думаем!

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Таким образом мы хотим привлечь внимание к поджогам на полях значительно больших за футбольные ", - отмечается в сообщении.

"Мы призываем украинцев сообщать в полицию о случаях поджогов и отказаться от пагубной традиции для сохранения жизни, окружающей среды и здоровья своих детей!", - добавила пресс-служба.
Свой пост "динамовцы" сопровождали отфотошопленными фото.

Президент "Динамо" Игорь Суркис снова может сменить главного тренера клуба. Неудачное выступление киевского "Динамо" текущего сезона заставил руководство клуба изучать вопрос смены главного тренера ближайшего межсезонья.

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