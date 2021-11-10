Финляндия хочет перенести игру с Боснией на нейтральное поле

В Хельсинки команді разошлись миром – 2:2Фото: palloliitto.fi

Представители сборной Финляндии по футболу обеспокоены происходящим обострением политической обстановки в Боснии, поэтому обратились к УЕФА и попросили перенести матч на нейтральное поле, так как не уверены, что хозяева смогут гарантировать безопасность.

Матч состоится в регионе (кантоне) Зеница в Федерации Боснии и Герцеговины, а он граничит с Республикой Сербской, которая проводит военные учения. По словам Ари Лахти, председателя Футбольной ассоциации Финляндии, они находятся на связи с УЕФА и не понимают, стоит ли ехать в Зеницу, исходя из той ситуации, которая происходит в стране. Об этом сообщает footboom.com

Ари Лахти надеется на мудрость УЕФА.

- Трудно точно оценить ситуацию здесь, в Финляндии. В настоящее время мы полагаемся на информацию, полученную от УЕФА. УЕФА будет очень внимательно следить за происходящим и перенесет матч на нейтральное поле, если безопасность команд окажется под угрозой. Конечно, в ближайшие дни мы увидим, не поступят ли оттуда тревожные новости. При необходимости мы свяжемся с Европейской футбольной ассоциацией по собственной инициативе и потребуем перенести игру на территорию другой страны в целях безопасности. Если ситуация станет такой, что играть в Зенице будет небезопасно, то я уверен, что УЕФА примет все необходимые меры на этом этапе, - сказал Лахти.

Пока боснийский футбольный союз никак не комментирует ситуацию в стране, но уверяет, что матчи "без всяких сомнений" состоятся в Зенице. Также будут допущены местные и иностранные СМИ, а билеты на игры с Финляндией и Украиной выкуплены, поэтому в обоих матчах ожидается аншлаг – будут заполнены все трибуны, за исключением гостевого сектора.

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Матчи Босния – Финляндия и Босния – Украина состоятся 12 и 16 ноября. Все три команды претендуют на второе место в группе. Украина имеет 9 очков, Финляндия – 8, а Босния – 7. Две последние сборные сыграли на одну игру меньше.