Финал Кубка Украины пройдет на стадионе им. Шухевича

Центральный стадион в Тернополе назвали в честь борца за независимость, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Депутаты горсовета Тернополя единогласно поддержали инициативу мэра города Сергея Надала по переименованию центрального стадиона Тернополя в Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича, сообщает официальный сайт учреждения.

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"В этот знаменательный день мы чтим память героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Символично, что именно сегодня мы принимаем такое важное решение (5 марта 1950 года Шухевич был убит. – Gazeta.ua)", - сказал городской голова Тернополя.

Автор: Тернопольский городской совет

На тернопольской арене домашние матчи проводит "Нива" Тернополь. Также здесь пройдет полуфинал Кубка Украины-2020/2021 "Агробизнес" - "Динамо", а также финал турнира. Тернопольский городской стадион вмещает - 15 150 зрителей. У 2010/2011 годах была проведена полная реконструкция. Стадион находится на территории Старого парка.