Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины.
Жеребьевка была "слепой". Не было сеяных и не сеяных команд.
В полуфиналах между собой сыграют:
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"Александрия" - "Заря"
"Агробизнес" - "Динамо"
Противостояние будет состоять из 1-го матча. 1-я команда в паре будет хозяином поля.
Базовая дата полуфиналов - 21 апреля. Финал пройдет 12 мая в Тернополе.
Прошлогодним победителем турнира было киевское "Динамо". Киевляне в серии пенальти обыграли полтавскую "Ворсклу".
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