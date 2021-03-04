Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Просмотров: 279
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
1 Просмотров: 2268
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
Просмотров: 486
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1261
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1494
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1566
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5832
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1971
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1809
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2286
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
Каштру "вылетел" от "Агробизнеса", а Лобановский - от "Спартака"
Каштру "вылетел" от "Агробизнеса", а Лобановский - от "Спартака"
"Аталанта" разгромила аутсайдера чемпионата Италии
"Аталанта" разгромила аутсайдера чемпионата Италии
Свитолина удачно начала турнир в Дохе
Свитолина удачно начала турнир в Дохе
"Барселона" стала финалистом Кубка Испании
"Барселона" стала финалистом Кубка Испании
Команда первой лиги выбила "Шахтер" из Кубка Украины
Команда первой лиги выбила "Шахтер" из Кубка Украины
Интервью
1/5
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Просмотров: 234
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 900
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 603
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 351
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1872
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 990
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
четверг, 04 марта 2021 11:48

Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины

  Комментировать
Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины
Финал Кубка Украины будет принимать Тернополь. Фото: Football24.ua

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины.

Жеребьевка была "слепой". Не было сеяных и не сеяных команд.

В полуфиналах между собой сыграют:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Команда первой лиги выбила "Шахтер" из Кубка Украины

"Александрия" - "Заря"

"Агробизнес" - "Динамо"

Противостояние будет состоять из 1-го матча. 1-я команда в паре будет хозяином поля.

Базовая дата полуфиналов - 21 апреля. Финал пройдет 12 мая в Тернополе.

Прошлогодним победителем турнира было киевское "Динамо". Киевляне в серии пенальти обыграли полтавскую "Ворсклу".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

Начали производство карманных транзисторных приемников

Погиб художник, который нарисовал деньги УПА

К власти пришел потомок короля Руси

Увеличили количество предметов с украинским языком преподавания

Микрофон продали за 1 млн 392 тыс. грн

"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах

Концерты The Beatles пикетировали члены Ку-клукс-клана

Зеленский потерял "своего человека": генпрокурора отправили в отставку

Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой

Самое читаемое
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 18081
На границе завернули заслуженную артистку России
На границе завернули заслуженную артистку России Просмотров: 11007
&quot;Сплошные правила и запреты&quot;. Украинка работала домработницей в Индии
"Сплошные правила и запреты". Украинка работала домработницей в Индии
6
 Просмотров: 9747
Ведущий ошеломил фанатов новостью о &quot;неприлично частых встречах&quot; с Тиной Кароль
Ведущий ошеломил фанатов новостью о "неприлично частых встречах" с Тиной Кароль
 Просмотров: 9000
Мужчина висел на сухой ветке, женщина лежала под деревом: во дворе нашли тела супругов
Мужчина висел на сухой ветке, женщина лежала под деревом: во дворе нашли тела супругов Просмотров: 6948
Спорт
Каштру "вылетел" от "Агробизнеса", а Лобановский - от "Спартака"
Каштру "вылетел" от "Агробизнеса", а Лобановский - от "Спартака"
 Просмотров: 180
Луческу рассказал, как реагирует на критику фанатов
Луческу рассказал, как реагирует на критику фанатов Просмотров: 144
"Аталанта" разгромила аутсайдера чемпионата Италии
"Аталанта" разгромила аутсайдера чемпионата Италии
 Просмотров: 135
Свитолина удачно начала турнир в Дохе
Свитолина удачно начала турнир в Дохе
 Просмотров: 99
Мы переживаем ужасный момент -тренер "Шахтёра"
Мы переживаем ужасный момент -тренер "Шахтёра" Просмотров: 972
Больше всего комментируют
6
Поплавский в рокерском стиле презентовал клип на песню "Далі буде"
3
Зеленский вакцинировался от коронавируса
3
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
3
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
2
Зеленский может создать новую партию
Голосов: 133
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть