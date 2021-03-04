Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины

Финал Кубка Украины будет принимать Тернополь. Фото: Football24.ua

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины.

Жеребьевка была "слепой". Не было сеяных и не сеяных команд.

В полуфиналах между собой сыграют:

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"Александрия" - "Заря"

"Агробизнес" - "Динамо"

Противостояние будет состоять из 1-го матча. 1-я команда в паре будет хозяином поля.

Базовая дата полуфиналов - 21 апреля. Финал пройдет 12 мая в Тернополе. Прошлогодним победителем турнира было киевское "Динамо". Киевляне в серии пенальти обыграли полтавскую "Ворсклу".