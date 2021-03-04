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четверг, 04 марта 2021 11:21

Каштру "вылетел" от "Агробизнеса", а Лобановский - от "Спартака"

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Каштру &quot;вылетел&quot; от &quot;Агробизнеса&quot;, а Лобановский - от &quot;Спартака&quot;
Команда Валерия Лобановского не смогла обыграть Суский "Спартак". Фото: Орест Лыжечка.

Лидер 1-й Лиги "Агробизнес" с Волочиска создал громкую сенсацию в Кубке Украины. Команда из Хмельницкой области выбила из турнира на стадии 1/4 финала чемпиона Украины - донецкий "Шахтер".

В истории киевского "Динамо" тоже есть вылет из Кубка Украины от представителя 1-й лиги. В сезоне 2000/01 команда Валерия Лобановского прекратила участие в турнирные после матча с сумским "Спартаком".

На матч 1/16 финала Кубка Украины Лобановский не взял игроков основного состава. Только Каху Календзе можно было назвать 100% игроком основы. Динамовцы готовились к домашнему матчу Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

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Желание поберечь основных игроков вылезло боком для гостей. Динамовцы имели неоспоримое преимущество в основное и дополнительное время. Однако "распечатать" ворота соперников они так и не смогли.

В серии пенальти "Спартак" оказался точным. Промахи Дмитрия Михайленко и Артема Яшкина стоили "Динамо" выхода в следующий круг турнира. Вратарь динамовцем Илья Близнюк не сумел отбить ни одного пенальти.

В следующем раунде команда из Сум выбили другого представителя высшего дивизиона "Таврию" - 3:2, а в 1/4 финала разгромно уступили киевскому ЦСКА - 1:4.

Победителем Кубка Украины сезона 2000/01 стал донецкий "Шахтер". "Горняки" в финальной игре победили ЦСКА - 2:1.

Полуфиналистами Кубка Украины 2020/21 стали "Агробизнес", "Динамо", "Заря" и "Александрия". Жеребьевка 1/2 финала пройдет 4 марта.

Автор: Сергей Тищенко
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04
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