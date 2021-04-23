"Ференцварош" не хочет отпускать Реброва

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Венгерский "Ференцварош" не планирует расставаться с украинским тренером 46-летним Сергеем Ребровым.

Клуб из Будапешта хочет, чтобы наставник отработал еще один сезон, который остался по контракту, сообщает Blikk.

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"Ференцварош" контактировал с тренерами из Италии, Германии и России. В Будапеште хотят перестраховаться на случай возможного ухода украинца из клуба.

Сам Ребров не комментирует возможную смену работы. По сообщения СМИ, в услугах украинского специалиста заинтересованы турецкие клубы и сборная Украины.

Сергей Ребров возглавил "Ференцварош" летом 2018 года. За это время команда выиграла три чемпионских титула и смогла пройти квалификацию Лиги Европы и Лиги чемпионов. Свою тренерскую работу Ребров начал в "Динамо". За три года в Киеве он выиграл два чемпионских титула. Сезон 2017/18 провел в Саудовской Аравии, где возглавлял "Аль Ахли".